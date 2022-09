De zoektocht naar de man die vorige week bij Shut in zee is gevallen, is afgeblazen. De man was samen met iemand anders op zoek naar zeeslakken toen hij in zee viel. De kustwacht en de politie hebben allemaal geholpen in de zoekactie naar de vermiste man. Zelfs de inzet van de helikopter en kustwachtvliegtuig leverde niets op. Daarom zijn de zoekacties op zee en langs de kust gestopt.