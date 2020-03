De politie heeft gisteren uitgebreid gezocht naar een man die eerder op de dag een overval had gepleegd op een minimarket in de wijk Gato. In de wijk werd gezocht met behulp van een helikopter van de Kustwacht en hulp van de Koninklijke Marechaussee. Ook werden verschillende huiszoekingen verricht. De man werd uiteindelijk niet gevonden.