De zoektocht naar de visser die deze week op zee te hoogte van Boka Patrick in Bandabou is verdwenen, is gestaakt. Dat zegt woordvoerder van de Kustwacht Shalick Clement in het Antilliaans Dagblad. De kustwacht vermoedt dat het lichaam van de man in een diepe onderwatergrot terecht is gekomen waar ze niet bij kunnen komen. Hulpdiensten hebben tot gistermiddag naar de man gezocht die dinsdagavond verdween nadat hij uit de boot viel.