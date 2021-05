Zomervakantie twee weken korter

De zomervakantie duurt dit jaar maar vier, in plaats van de gebruikelijke zes weken. Het ministerie van Onderwijs heeft voor de inkorting van de grote vakantie gekozen, omdat leerlingen veel schooldagen hebben misgelopen tijdens de lockdown. De laatste schooldag valt op vrijdag 9 juli en op donderdag 12 augustus beginnen de scholen weer. In het oude rooster zou 19 augustus de eerste schooldag zijn. In ieder geval één schoolbestuur heeft de aanpassing niet meegekregen en daarom is een deel van de ouders niet ingelicht. Zo hebben sommige ouders bijvoorbeeld al een vakantie geboekt. In dit geval kunnen zij dit bespreken met de school. Dat zegt Maghalie van der Bunt-George, algemeen directeur van het VPCO in de Amigoe.

Jaarlijks wordt er in de wet een bepaald aantal schooldagen vastgelegd waar schoolbesturen zich aan moeten houden.