Zondag afscheid van Boy Dap

Curaçao staat komende zondag in het teken van het afscheid van Tumbazanger Boy Dap. De 88-jarige muzikant en componist overleed vorige week en wordt zondag begraven. De herdenking begint ’s ochtends in het WTC. Vanaf daar wordt Boy Dap om half vier in een praalwagen langs de carnavalsroute gereden onder begeleiding van de politie. De route komt onder meer langs de Piscaderaweg, de Helmin Wiels Boulevard, Julianadorp, Palu Blanku en Roodeweg en eindigt op het Brionplein. Daar wordt de kist overgezet van de praalwagen in een begrafenisauto. Boy Dap wordt rond half zes begraven op de begraafplaats van Bethania in Brievengat. De begrafenis wordt integraal door TeleCuraçao uitgezonden.