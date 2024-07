Zondag toetreding Caricom

Aanstaande zondag treedt Curaçao toetreding tot Caricom als geassocieerd lid. De ceremonie begint om 4 uur ’s middags en is online te volgen via de regeringskanalen. Dat maakt het kabinet-Pisas bekend. De premier zal namens Curaçao bij de vergadering in Grenada aanwezig zijn. Caricom staat voor Caribbean Community. Net als de Europese Unie is de Caricom opgezet om integratie in de regio te bevorderen. Van 28 tot en met 30 juli vindt de 47e vergadering tussen de Caricom regeringsleiders plaats. Caricom bestaat uit 15 lidlanden. De Conferentie van Regeringsleiders is het hoogste besluitvormingsorgaan. Tweemaal per jaar worden er vergaderingen gehouden op het niveau van staatshoofden.