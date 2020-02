Twee Nederlandse deskundigen stellen in een artikel in het Nederlands Juristenblad dat er geen herstart van de Isla raffinaderij kan plaatsvinden als niet wordt gewerkt aan een vermindering van de uitstoot van de CO2 door de raffinaderij. Volgens de twee is het hoog tijd dat ook de Caribische delen van het Koninkrijk klimaatmaatregelen treffen. Het Antilliaans Dagblad schrijft er over.