De VSBO-school SKAIH te Emmastad heeft haar zonnepanelensysteem officieel aangesloten. Vanaf haar oprichting had de school plannen om duurzame energie te gebruiken. Er zijn in totaal 270 zonnepanelen op het dak van de school geplaatst. Daarmee bespaart de school meer dan 80 duizend kilo aan CO2-uitstoot per jaar. Die besparing is gelijk aan het planten van 3500 bomen, aldus de school.

