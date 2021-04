Zoom-gesprek met Knops

Delegaties van de MFK en PNP praten vandaag met de Nederlandse secretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties. Het betreft een gesprek via ZOOM-verbinding en betreft de tweede ontmoeting tussen de formerende partijen en Knops. Onderwerp van gesprek is de relatie tussen Curaçao en Nederland, met nadruk op recente ontwikkelingen. Volgens MFK-voorzitter Citree van Heydoorn zal de delegatie vooral luisteren naar de staatssecretaris. De partijen zijn nog druk bezig met het formatieproces en willen vooral informatie krijgen. Van Heydoorn benadrukt dat de MFK de verkiezingen is ingegaan met de wens om opnieuw te onderhandelen over het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, COHO. De partij zegt vast te houden aan dat punt.