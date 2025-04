Zoon Peter R. de Vries hoopt dat met arrestatie ‘groot puzzelstuk’ is gevonden

Royce de Vries hoopt dat met de jongste arrestatie in de moordzaak van zijn vader Peter R. de Vries ‘een heel groot puzzelstuk’ is gevonden. Hij zei dat dinsdag in het Nederlandse televisieprogramma Bar Laat. Begin deze week werd op Curaçao Raily Bart gearresteerd. Hij zit al tien jaar vast in de SDKK, maar wordt ervan verdacht dat hij vanuit zijn cel de moord op Peter R. de Vries heeft georganiseerd. De Vries junior moest uit de media vernemen om wie het ging en zegt dat hij later over de verdachte wordt bijgepraat.

“We vinden het heel fijn dat de puzzel nu verder gelegd kan worden. We hopen nu dat een heel groot puzzelstuk gevonden is.” Hij geeft aan benieuwd te zijn wie de opdracht voor de moord heeft gegeven en waarom de schietpartij gefilmd werd. De 39-jarige verdachte is inmiddels in Nederland. Voor de moord op De Vries hebben al negen mensen terechtgestaan. Zes van hen zijn veroordeeld, drie werden vrijgesproken.