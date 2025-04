Zorg en Jeugd Caribisch Nederland tekent contract met Medicair voor medische spoedvluchten

Zorg en Jeugd Caribisch Nederland heeft een tweejarige overeenkomst gesloten met luchtvaartbedrijf Medicair voor het uitvoeren van medische spoedvluchten vanuit Caribisch Nederland. De overeenkomst garandeert de continuïteit van snelle en betrouwbare medische evacuaties voor verzekerden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat is vandaag bekend gemaakt. Medicair verzorgt al meer dan tien jaar air ambulancevluchten voor de inwoners van Caribisch Nederland. Dit contract voorziet in een stabiele oplossing voor het regionale luchttransport van patiënten in medische nood.

Daarnaast blijft via SARPA een alternatief beschikbaar als Medicair onverhoopt geen vlucht kan uitvoeren, zo laat Rijkdienst Caribisch Nederland vandaag weten. Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN), Medicair en Fundashon Mariadal werken nauw samen om de vluchten efficiënt te laten verlopen. Zo zet Fundashon Mariadal eigen medisch personeel in op de vluchten en ligt de planning van de vluchten ook bij het ziekenhuis. Met deze samenwerking zet ZJCN een belangrijke stap in het versterken van de spoedeisende medische uitzendingen in Caribisch Nederland.