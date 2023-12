Zorgen om conflict tussen Venezuela en Guyana

De spanningen lopen op in Zuid-Amerika. De president van Venezuela, Nicolás Maduro, geeft signalen af dat hij een regio van buurland Guyana wil gaan inlijven. Engeland en de Verenigde Staten hebben al aangegeven partij te kiezen. Dit kan in een gigantisch conflict uitmonden. De politieke partij MAN maakt zich zorgen omdat Curaçao erg dicht bij het vasteland van Venezuela ligt. De oppositiepartij wil dat het kabinet-Pisas een standpunt inneemt, omdat Curaçao binnen de kortste keren bij het conflict betrokken kan raken. Ook wil de partij hierover vergaderen in de Staten.