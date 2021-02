Zorgen om ecoresort Sint Willibrordus

Inwoners van Sint Willibrordus en milieubewegingen maken zich zorgen over het ‘ecoresort’ dat Janssen de Jong gaat aanleggen bij Rif St. Marie. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. In reactie hierop hebben de directeuren van het bouwbedrijf laten weten dat in het project de unieke natuur en cultuur juist centraal staan en dat het uitgangspunt is dat het past bij de omgeving.

In een periode van zes tot acht jaar staat zullen er 450 wooneenheden worden gebouwd, dit gaat om hotelkamers en een winkelcentrum. Het streven is om in september te beginnen met de eerste fase van het Dormio Eco Resort, van 150 units.