Zorgen om machtsgreep kabinet Pisas bij CBCS

Het kabinet Pisas is nog maar net in functie of het lijkt de macht over de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten naar zich toe te willen trekken. Dat meldt Dossier Koninkrijksrelaties.nl. Minister van Financiën Javier Silvania heeft de zittende leden van de Raad van Commissarissen meegedeeld dat zij niet op een herbenoeming hoeven te rekenen als hun termijn komende maand afloopt. De website refereert aan het eerdere MFK-kabinet van Gerrit Schotte dat in 2010/2011 ook al probeerde zijn greep op de Centrale Bank te vergroten.

Dit gebeurde toen door president-directeur Emsley Tromp te vervangen door iemand die gelinkt was aan maffia casinobaas Francesco Corallo. Dit leidde tot een conflict met Sint Maarten, waarna oud-premier Schotte wegens ambtelijke corruptie achter de tralies verdween.