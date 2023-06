Zorgen over aantal ambulances

Het aantal beschikbare ambulances op Curacao neemt af. Daarmee verslechtert de situatie van de ambulancezorg. De EXTRA meldt vanochtend op de voorpagina dat de Stichting Ambulance Zorg Curaçao hierover een noodbrief heeft gestuurd aan minister Javier Silvania van Gezondheid, Milieu en Natuur. De ambulancestichting beschikt momenteel over vier inzetbare ambulances waarvan er drie 24 uur per dag ingezet moeten worden. Het vooruitzicht is volgens de stichting dat er binnenkort meerdere ambulances kunnen uitvallen. Daarom vragen ze in de brief aan de minister of ze een beroep kunnen doen op het Rode Kruis. En of de minister ervoor kan zorgen dat die ambulances stand-by komen te staan

