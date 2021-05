Zorgen over digitalisering stemmen op Aruba

De Staten van Aruba heeft zich gistermiddag laten informeren over de voorgestelde aanpassingen van de administratieve procedures bij de verkiezingen van 25 juni. Er is veel ophef over. ’s Middags was er demonstratie voor de deur van het parlementsgebouw. Onlangs meldde het hoofd van Bureau Bevolkingsregister dat een deel van de stemprocedure wordt gedigitaliseerd. Voor het identificeren van de stemgerechtigde wordt een QR-code op de oproepkaart afgedrukt, die in het stembureau wordt gescand. Dat scheelt het opzoeken van namen in papieren lijsten. Daarnaast wordt het ingevulde stembiljet gescand als het in de stembus wordt gedaan. Critici vrezen dat het mogelijk zou kunnen zijn om de gegevens van de kiesgerechtigde te koppelen aan die van de stembiljetten op basis van de volgorde van binnenkomst en stemmen. De grootste oppositiepartij AVP is fel tegen de digitale aanpassingen. Die vreest dat regeringspartij MEP hiermee de uitslag kan manipuleren.

