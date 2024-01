Zorgen over gebruik ‘vape pen’

Het gebruik van de ‘vape pen’ door jongeren op Curaçao is verontrustend. Dat zei psycholoog Verda Betrian gisteren in het parlement. Betrian is verbonden aan FMA, de organisatie die zich bezig houdt met het behandelen van verslavingen.

Volgens Betrian denken veel mensen dat het gebruik van een vape pen onschuldig is. Toch kan ‘vapen’ ook erg schadelijk zijn voor de gezondheid, zeker bij jongeren. FMA geeft daarom meer en meer informatie aan jongeren, zodat ze op de hoogte zijn van de gevaren, zo legde Betrian uit in het parlement.