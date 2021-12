Zorgen over ‘highrise’ project Zakito

Buurtbewoners maken zich zorgen over een groot nieuwbouwproject, Highrise Zakito Living & Marina, vlak voor de rotonde van Piscadera. Daar is onlangs gestart met schoonmaak en bouw, maar volgens omwonenden is er bouwoverlast. Ook voldoen de plannen met 120 appartementen en een jachthaven niet aan het bestemmingsplan voor het gebied, denken ze. Ze hebben nu een brief naar de overheid gestuurd voor meer duidelijkheid. De ontwikkelaar Arnold Rood heeft in het verleden ook een deel van het Royal Palm Resort gebouwd. De nieuwbouw is onderdeel van een plan van de overheid om het hele gebied rond Zakito en Koredor in korte tijd op te krikken.

