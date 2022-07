Zorginstellingen niet blij met uitspraken minister

Uitspraken van gezondheidsminister Pietersz-Janga dat zorginstellingen kunnen snijden in hun kosten, zijn bij de zorg in het verkeerde keelgat geschoten. In een brief schrijft de Federatie Zorginstellingen dat snijden in de topsalarissen slechts een fractie van de oplossing is voor de financiele problemen. Maar het meest stoort het de zorginstellingen nog dat de minister nog niet één keer de moeite heeft genomen om met ze om tafel te zitten om van gedachten te wisselen.