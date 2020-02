Zorgpremie gaat niet omhoog door CMC

De zorgpremie gaat niet omhoog door de hogere exploitatiekosten van het Curaçao Medical Center. Dat zegt Gezondheidsminister Suzy Camelia-Römer in het Antilliaans Dagblad. Er waren zorgen over de premieverhoging en Camelia-Römer wacht nog op de toetsing van het Soab, maar als deze second opinion binnen is, zal die naar het College Financieel Toezicht worden gestuurd. De lasten zullen in de totale verandering van de zorgkosten worden opgenomen, waardoor de bevolking zelf hierin zal gespaard worden, zo stelt de minister.