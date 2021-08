Zorgvakbond CBV: directie CMC sloeg terecht alarm

De directie van het CMC sloeg terecht alarm. Dat zei CBV-voorzitter Djonsel Diaoen gisteren in het avondjournaal van TeleCuraçao. De vakbond voor zorgmedewerkers CBV ontving in de afgelopen weken veel klachten van verplegend personeel over de ontstane werkdruk. Het aantal ziekenhuisopnamen van Covid-patiënten nam de afgelopen dagen sterk toe. Daardoor zijn er onvoldoende handen aan het bed, aldus de CBV. De vakbond is naar eigen zeggen wel blij dat er op korte termijn alsnog extra personeel wordt aangetrokken om de druk op de intensive care te verminderen.