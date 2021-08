Zorgvakbond vreest emigratie verplegend personeel

Zorgvakbond CBV vreest dat verplegend personeel vroeg of laat zal besluiten te emigreren. Zo schrijft de Èxtra. Ook heeft er tot nu toe geen ontmoeting plaatsgevonden met minister van Volksgezondheid Dorothy Pietersz-Janga. CBV is niet alleen bezorgd over de grote druk op de lokale zorg, maar ook over de gunstigere arbeidsvoorwaarden op Bonaire. Die kunnen een aantrekkende werking hebben op het zorgpersoneel op Curaçao. De vakbond verwijst naar de compensaties die in andere landen van het Koninkrijk wel zijn uitbetaald aan zorgpersoneel in verband met de coronapandemie.

Tagged as CBV emigratie verpleegkundigen verpleging