Zoveelste blackout in een jaar

Het eiland ligt sinds twee uur vanmiddag plat. Alle productie-eenheden van nutsbedrijf Aqualectra liggen eruit. De oorzaak van de storing is nog in onderzoek. Wel wordt de distributie in het oostelijk deel van het eiland het eerst opgestart. Dat meldt het overheidsbedrijf. De vitale diensten draaien zoals gewoonlijk. De luchthaven maakt gebruik van de generator waardoor alle vluchten als gepland doorgaan. Wel staat de airco uit om stroom te besparen. Ook het ziekenhuis is aangewezen op het noodaggregaat. Daarmee is de zorg aan de patiënten onder controle. De politie staat bij drukke kruispunten om het verkeer in goede banen te leiden. Dit is alweer de vierde massale stroomuitval van het jaar. Eerder dit jaar stapte ceo Darick Jonis op vanwege de vele technische problemen bij het bedrijf.

