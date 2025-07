Zr.Ms. Friesland onderschept 511 kilo cocaïne

Het stationsschip Zr.Ms. Friesland heeft opnieuw een drugstransport in de Caribische Zee onderschept. Na een achtervolging nam het marineschip een grote hoeveelheid cocaïne in beslag. Dat gebeurde 14 juni, maar is woensdag pas bekend gemaakt. De actie begon toen een verdacht bootje met radar werd opgemerkt. Deze go-fast-boot negeerde meerdere oproepen om te stoppen waarop een achtervolging werd ingezet waarbij uiteindelijk ook is geschoten. Bij de achtervolging was een helikopter van de Amerikaanse kustwacht betrokken. De opvarenden gooiden daarop balen overboord. In totaal zijn 19 pakketten cocaïne uit het water gehaald, in totaal 511 kilo.

Zr.Ms. Friesland is sinds eind mei het stationsschip van het Caribisch gebied. Counterdrugs-operaties uitvoeren behoort tot de taken van het schip. Hierbij werkt de Zr.Ms. Friesland afwisselend samen met de Amerikaanse kustwacht en de Kustwacht Caribisch Gebied. Daarnaast is het schip paraat om humanitaire hulp te bieden bij bijvoorbeeld natuurrampen, zoals orkanen.