Zr.Ms. Holland thuis na inzet Caribisch gebied

Zijner Majesteit Holland is weer thuis na 7 maanden inzet in Caribische wateren. Als stationsschip in ‘de West’ onderschepte de Holland 8 drugstransporten. De acties waren goed voor een vangst van meer dan 14 duizend kilo smokkelwaar. Het patrouilleschip spoorde de boten op in samenwerking met de Amerikaanse kustwacht. Naast de samenwerking met de Amerikanen versterkte Defensie de banden met Colombia. Ook met de Puerto Ricanen hadden ze goede contacten. Dit zijn voor Defensie belangrijke partners bij de bestrijding van de internationale drugs- en wapensmokkel. De marine werkt in het gebied ook nauw samen met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Zr.Ms. Groningen lost de Holland als stationsschip in het Caribisch gebied af.