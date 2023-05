Zwaargewonde fietser alsnog overleden

De fietser die zaterdag meerdere verwondingen opliep na een aanrijding, is gisteren in het ziekenhuis overleden. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het verkeersongeval gebeurde op de Argentinaweg. Uit het eerste politieonderzoek blijkt dat de automobilist richting F.D. Rooseveltweg reed. Op een gegeven moment naderde de fietser op dezelfde weghelft in tegengestelde richting. De chauffeur probeerde de fietser te ontwijken, maar kon een frontale botsing niet voorkomen. Het slachtoffer werd met spoed naar het CMC gebracht. De politie heeft het verkeersongeval in onderzoek.