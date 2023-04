Zwaarst gepantserde brigade traint op Curaçao

Ongeveer 120 militairen van de zwaarst gepantserde brigade van de Landmacht trainen vanaf vandaag op Curaçao. De oefening ‘Caribbean Poacher’ duurt tot en met 28 april en begint met een programma om te wennen aan onder andere de temperatuur en luchtvochtigheid van Curaçao. Voor deze oefening zijn er geen gepantserde voertuigen mee. De militairen zijn getraind voor hevige en langdurige conflicten. Door het uitdagende terrein en de klimatologische omstandigheden is Curaçao de ideale locatie voor een uniek oefenprogramma. Naast het trainen van hun skills zullen de militairen fysiek en mentaal hun grenzen verleggen in een voor hen nieuw gebied. Daardoor zullen zij in staat zijn om in onbekende omstandigheden te functioneren en wordt het eenheidsgevoel versterkt.