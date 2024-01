Zwarte T-shirts weer in de verkoop voor Ride, Walk en Swim for the Roses

Aanstaande zondag vindt de Ride, Walk en Swim for the Roses plaats. Deelnemers dragen witte T-shirts als bijdrage ten behoeve van de kankerpatiënten. De gele T-shirts zijn voor de huidige ‘fighters’. De rode T-shirts zijn voor hen die de strijd hebben overleefd. Maar er zijn ook zwarte t-shirts. Dat is voor de groep mensen die de strijd tegen kanker niet heeft gewonnen. De Lawrence Mensa Foundation heeft T-shirts gedoneerd.

Deze stichting, met Curd Evertsz als voorzitter, heeft net als in 2018, een aantal zwarte T-shirts met het opschrift ‘Some make it, some don’t’ ter beschikking gesteld aan de Ride stichting. Die shirts zijn te koop voor 25 gulden. De Ride moedigt iedereen aan de strijd niet op te geven om beter te worden. Maar een garantie is nooit te geven. Door een zwart T-shirt te kopen, kiest men er ook bewust voor om hen te herdenken die de strijd niet hebben gewonnen. Terwijl de opbrengst daarvan geheel ten goede komt van het goede doel.