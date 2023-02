Zwemmer overleden bij Boka Samí

Een man is gisteren na het zwemmen in elkaar gezakt en overleden. Het incident gebeurde op het strand van Boka Samí. Ambulancepersoneel kon niets meer voor de man betekenen. Volgens de Extra was de zwemmer daar met een aantal bekenden. Op een gegeven moment kreeg hij problemen in het water, maar wist op eigen kracht naar de kant te zwemmen. Enige tijd later zakte hij in elkaar. Reanimatie mocht niet meer baten. Beeld: Extra