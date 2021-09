Bij het strand van Parasassa is vanmorgen een zwemmer overleden, meldt TeleCuraçao. Over de identiteit is nog niets bekend. De persoon werd onwel tijdens het zwemmen en is door omstanders naar de kant gebracht. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De persoon overleed ter plaatse.

Meer over overleden Parasasa zwemmer