Zwerfhond bijt toerist

Een toerist is gisteren op het Brionplein door een zwerfhond gebeten. Zo schrijft de Èxtra. Het is niet de eerste keer, zegt persfotograaf Stanley Ignacio, die het fenomeen al langer aan de kaak stelt via diverse lokale media. Er is ondertussen sprake van een plaag, aldus Ignacio. De aanwezigheid van de zwerfhonden in het straatbeeld slechte reclame voor het imago van Curaçao onder toeristen. De persfotograaf houdt Nederlanders die de honden voeren verantwoordelijk voor het feit dat ze langer overleven en daarom langer mensen kunnen lastig vallen. Volgens Ignacio moet er bij die honden die niet aan mensen kunnen wennen denken aan laten inslapen. Adoptie van de dieren is haast onmogelijk, aldus Stanley Ignacio.