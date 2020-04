Op Aruba zijn sinds de uitbraak van de coronacrisis 1622 mensen getest. In totaal 100 mensen waren daarbij positief. Twee zijn overleden, 73 zijn opgeknapt. Dat betekent dat er op Aruba nog 25 mensen zijn die last hebben van de ziekte. De Arubaanse minister van Gezondheid is tevreden met de cijfers en benadrukt dat er al vijf dagen geen nieuwe besmettingen zijn geregistreerd op het eiland.