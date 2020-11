Nieuw op zaterdagavond: Paradise On Stage! We moeten dit jaar zoooo. veeeeel. concerten. missen. En dat doet ons pijn. Daarom zijn we voor jou de archieven ingedoken, en komen we elke week met een nieuwe top 5 concerten. Het concert wat op vrijdagmiddag 12:00 uur de meeste stemmen heeft, hoor je die zaterdag vanaf 18:00 uur integraal op Paradise FM.

Stemmen doe je door op het groene pijltje omhoog te klikken. En let op: dreigt je favoriet te verliezen… Dan kun je de concurrentie ook omláág stemmen door op het rode pijltje te klikken! Stemmen kan maar éénmaal per apparaat. Dus zoek je oude iPads er maar vast bij (dat hebben we niet gezegd)!