Venezuela houdt voormalig olieminister Pedro Tellechea aan

De Venezolaanse autoriteiten hebben Pedro Tellechea, de voormalige minister van Industrie en Olie, aangehouden. Dat is maandag bevestigd door procureur-generaal Tarek Saab. Deze ontwikkeling volgt op Tellechea’s ontslag, dat hij vrijdag in een update op sociale media toeschreef aan gezondheidsproblemen. Volgens het Openbaar Ministerie van Venezuela zou de olieminister hebben samengewerkt met de Amerikaanse overheid, met als doel de economie van het Zuid-Amerikaanse land te dwarsbomen. De oud-minister was tevens hoofd van staatsoliemaatschappij PdVSA en was een vertrouweling van president Maduro.

Het OM spreekt over ‘ernstige overtredingen die de hoogste belangen van de natie ondermijnen’. Tellechea’s ambtstermijn als minister en de omstandigheden die tot zijn arrestatie hebben geleid, worden momenteel onderzocht, zo zegt de procureur-generaal.