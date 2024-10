Staatssecretaris Zsolt Szabó van Koninkrijksrelaties praat met Transparency International

Staatssecretaris Zsolt Szabó van Koninkrijksrelaties heeft gesproken met vertegenwoordigers van Transparency International over het monitoren van corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daarbij is onder meer gesproken over de criteria die de organisatie hanteert, dat heeft de staatssecretaris gisteren aan de Tweede Kamer laten weten. Het gesprek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van Kamervragen van PVV-Kamerlid Peter van Haasen over corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De staatssecretaris wil nu met die landen in gesprek over monitoring door Transparancy International.

Momenteel worden de Caribische delen van het Koninkrijk nog niet opgenomen in deze internationale ranglijst, omdat niet voldoende bronnen over de eilanden gegevens aanleveren.