‘Economische groei houdt aan, maar maatschappelijke ontwikkeling blijft ongrijpbaar’

Het Think 2 Do Institute heeft vandaag haar meest recente ‘Fragile State Report’ uitgebracht, waarin enkele volgens de organisatie verontrustende trends zijn te zien. Zo stelt het rapport onder meer dat de nationale economie blijft groeien na de pandemie, maar dat is vooral afhankelijk van toerisme. Die ontwikkeling is volgens het rapport niet stabiel. Andere risico’s die in het rapport worden genoemd, zijn: het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten, de voortdurende ‘braindrain’ en het verlies aan koopkracht als gevolg van de hoge inflatie.

Wat betreft politieke instabiliteit stelt het rapport: ‘Veelvuldige regeringswisselingen en politieke polarisatie zijn enkele van de vele factoren die de inspanningen om een samenhangend bestuurskader te creëren hebben ondermijnd, waardoor vragen zijn gerezen over de legitimiteit en effectiviteit van het huidige leiderschap.’