Raad van Advies zeer kritisch op wetsvoorstel MFK-fractie

De Raad van Advies heeft een vernietigend advies uitgebracht over een wetsvoorstel van de MFK-fractie. Het voorstel bevat volgens het adviesorgaan zoveel haken en ogen dat de Raad aan de indieners vraagt om het ingrijpend aan te passen en te herschrijven. Dat schrijft de Amigoe vandaag. Het voorstel heeft als doel om arbeidsparticipatie van ‘young professionals’ te bevorderen. De indieners willen dit bereiken door de werkgever onder bepaalde voorwaarden vrij te stellen van de heffing van loonbelasting en premies.

Eerder had de Sociaal-Economische Raad al veel kritiek geleverd op het wetsvoorstel. Daarbij gaat het onder meer over de deugdelijkheid van wet- en regelgeving, de effectiviteit, de uitvoerbaarheid en de handhaving. De Raad van Advies op haar beurt adviseert om het wetsvoorstel niet in behandeling te nemen, tenzij het wordt aangepast.