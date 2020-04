Aanvraag RvC Aqualectra is van 2018

De aanvraag van de Raad van Commissarissen van Aqualectra om een verhoging van hun vergoeding, is gedaan in 2018. Dat bevestigt de Raad, maar willen hier verder niks over kwijt. Gisteren verscheen in een artikel in de EXTRA dat de commissarissen meer geld wilde. De timing viel bij veel mensen verkeerd, maar de aanvraag is dus niet recent. Wel is de aanvraag deze week officieel afgewezen.