Het Amerikaanse oliebedrijf Apache is begonnen met het boren van een tweede put, bij de kust van Suriname. Dit na de vondst van olie enkele weken geleden. Er komen mogelijk nog een of twee putten bij. Dit meldt NRC. Als de onderzoeksfase is afgerond kan Staatsolie Suriname zich voor 20 procent inkopen voor een bedrag van 800 miljoen dollar. Het krijgt dan ook 20 procent van de olie. Over de opbrengst is nog niets bekend.