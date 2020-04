Arubaanse vakbonden sturen brief naar Knops

Drie Arubaanse vakbonden hebben een brief gestuurd naar de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops over de maatregelen die de regering Wever-Croes heeft genomen. Daarbij gaat het onder meer om het korten op ambtenarensalarissen. De bonden zijn het niet eens met de manier van handelen van de regering. Ze voelen zich buitenspel gezet en klagen over een ernstige aantasting van de democratische beginselen van de regering. Daardoor is er volgens hen geen sprake van deugdelijk bestuur op Aruba.