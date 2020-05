Gisteren is in de wijk Koraal Specht een auto beschoten. De chauffeur verklaarde tegenover de politie dat hij in de wijk reed en er plotseling op zijn wagen geschoten werd. Hij kon wegrijden en heeft daarna op de politie gewacht op een parkeerplaats bij de Dr. Maalweg. De man is niet gewond geraakt. De politie onderzoekt de zaak.