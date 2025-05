Bewoners Wishi/Marchena gaan demonstreren tegen behandeling van grondeigenaren

De Stichting Wishi/Marchena heeft gisteren aangekondigd een demonstratie te gaan houden om op die manier ongenoegen te uiten over de manier waarop bewoners van de wijk worden behandeld door de eigenaren van terreinen in de wijk. In het bijzonder gaat het over de behandeling die zij ontvangen van advocaat Adir Ayubi. De demonstratie zal plaatsvinden op zondag 18 mei. Er zijn ook bewoners uit andere wijken zoals Dein, Kanga en Monte Verde die de demonstratie zullen steunen, zo is gisteren tijdens een persconferentie bekend gemaakt.

Volgens de stichting en de bewoners zijn zij bereid om te betalen wat zij al jaren verschuldigd zijn, maar tot nu toe is hen niet precies verteld wat ze moeten betalen en voor hoeveel vierkante meter grond. Er wordt simpelweg geld van hen gevraagd zonder enige uitleg. Dit is volgens de leden van Stichting Wishi/Marchena onaanvaardbaar. Tijdens deze gelegenheid bracht Kenneth Valpoort van de stichting naar voren dat er bijvoorbeeld wel geld wordt geïnd van mensen in de wijk Wishi, maar dat verplichtingen die de eigenaar moet nakomen niet worden nageleefd. Zo zijn de wegen onverhard en is er onvoldoende straatverlichting