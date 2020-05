Bewust gekozen voor gefaseerde versoepeling

Het ministerie van Onderwijs legt in een persbericht uit dat in de onderwijssector bewust is gekozen voor een gefaseerde versoepeling. Alleen dan kan het onderwijs volgens het ministerie op een veilige wijze weer opstarten. Zoals bekend gaan volgende week de speelschooltjes open en starten de examenklassen in de week van 18 mei. In de komende 2 tot 3 weken worden voorbereidingen getroffen om het Funderend Onderwijs op te starten. Daarna volgen de andere groepen.