Het TUI vliegtuig dat gisteren vertrok van Hato was bijna leeg. Het toestel had vol moeten zitten, maar de laatste vlucht van TUI fly is gisterochtend bijna leeg vertrokken vanaf de luchthaven. Het ging om een extra zogehten ‘rescueflight met het vluchtnummer OR 8366. De TUI-reizigers kregen een laatste kans om via Bonaire terug te vliegen naar Nederland.