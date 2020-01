Verschillende dorpen in het binnenland van Suriname zijn voorzien van zonnepanelen. Dat meldt de Waterkant. Jaren geleden begon de overheid al met het plaatsen van panelen in deze gebieden waar geen elektriciteit was. Inmiddels is in veel dorpen nu 24 uur stroom door middel van zonnepanelen. Bovendien kent het project een energieopslagsysteem van 1,8 megawattuur. Hierdoor kan het dorp 24 uur ‘offgrid’ functioneren op zonne-energie,