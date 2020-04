Brief naar de Tweede Kamer over hulp aan Caribisch gebied

De Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over hulp van Nederland aan de Caribische eilanden in het Koninkrijk tijdens de corona-crisis. Volgens hem staat de publieke gezondheidszorg op alle eilanden flink onder druk en is de economische schade groot. Hij wil “proportionele maatregelen nemen en efficiënt omgaan met de aanwezige middelen”, maar noemt in zijn brief nog geen bedragen.