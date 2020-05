Fundashon Bon Intenshon heeft dit weekend bekend gemaakt dat er al enige jaren contact is met Miami Beach over de organisatie van een Jazz Festival. Deze gesprekken zijn door het uitbreken van de Coronacrisis voorlopig opgeschort. De organisatie hoopt op 2, 3 en 4 september 2021 in ieder geval weer een festival te organiseren op Curaçao. Eventueel in het voorjaar van 2022 wordt een editie in Miami Beach georganiseerd.