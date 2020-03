Coronatelefoon overbelast

Het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu heeft gisteren weer een update over de situatie rond het corona-virus uitgebracht. Op Curaçao zijn er nog geen besmettingen geconstateerd. Het beleid is er nog steeds op gericht om mogelijke gevallen al bij aankomst op het eiland tegen te houden.

De telefoonlijnen waarop gebeld kan worden voor informatie over het coronavirus zijn de afgelopen dagen heel veel gebeld. Soms raakten de lijnen daardoor overbezet, zo laat het ministerie weten. Niettemin kan nog steeds worden gebeld naar de volgende nummers: 432-2850, 432-2851 of 432-2855. Als het druk is wordt gevraagd een telefoonnumer achter te laten en wordt er teruggebeld.