‘De Beentjes’ levert 14.300 gulden op voor Animo

De première van De Beentjes van Sint-Hildegard op Curacao heeft 14.300 gulden opgeleverd voor turn- en atletiekvereniging Animo. Met de opbrengst wil Animo in mei naar Panama om een deel te nemen aan een turncompetitie. Bioscoop The Movies @ Punda vertoonde de film donderdagavond in twee uitverkochte filmzalen voor 250 bezoekers en de reacties waren alleen maar positief. Het publiek dat op de première afkwam was divers. Niet alleen Tukkers, maar ook andere Nederlanders en Curaçaoënaren hebben van de film genoten. Vanaf vandaag draait de film twee keer per dag bij The Movies @ Punda.

De eerste bioscoopfilm met cabaretier Herman Finkers in de hoofdrol is ook in Nederland een grote hit. In De Beentjes van Sint Hildegard wordt Twents gesproken, maar dat lijkt filmliefhebbers weinig uit te maken. Vanuit het niets komt de tragikomedie binnen op één in de Nederlandse bioscoop top vijf. Al dertienduizend mensen zagen ‘m op de openingsavond.

Actrice Leonie ter Braak zei eerder al in De Paradise FM Ochtendshow met Mario trots te zijn op de aandacht voor de film en zeker ook dat er op Curaçao zoveel moeite is gedaan om de film in de bioscoop te krijgen. Ter Braak was ook verrast om te horen dat er zoveel Twentenaren op Curaçao zijn en dat er zelfs een Twentse Ambassade op het eiland is.

De Twentse Curaçaoënaars Jeroen Jansen, Matthijs Spaltman en Edwin de Vries probeerden deze film naar Curaçao te halen, en met succes. Cor Dammers van The Movies bleek bereid om het mogelijk te maken, waarna het plan ontstond om een heuse Twentse première-avond te organiseren, waarvan de opbrengsten naar een groep gymnasten van Animo gaat.

Niet veel later sloten veel mensen zich aan bij het initiatief. Zo heeft de ambassadeur van Twente, Jeroen de Baar, ervoor gezorgd dat er streekproducten naar Curaçao kwamen. Bakker Klaas Veltink van Bakkerij de Zon bakte de traditionele Krentenwegge voor de avond, slager Henk van Blanken van Deli Nova maakte Twentse droge worst en koffiehuis KoffieKaatje bood Twentse likeur aan. Verder ondersteunde de Twentse bierbrouwer Grolsch uit Enschede het initiatief met een forse donatie.

Edwin de Vries van Animo en de Twentse Ambassadeur Jeroen de Baar overhandigen een cheque van 14.300 gulden aan de jonge gymnasten van Animo (Foto: Matthijs Spaltman)