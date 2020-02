Wetgeving rond openbaar vervoer is toe aan vervanging

De wetgeving rond openbaar vervoer op Curaçao voldoet niet meer. Dat brengt parlementariër Stephen Walroud wederom onder de aandacht. In december diende hij een plan in om het ov aan te pakken, omdat hij stelt dat er een crisis gaande is. De wetgeving is inmiddels 60 jaar oud en toe aan vernieuwing. Walroud stelt dat het ov een belangrijk sociaal en ook economisch instrument is.